https://ria.ru/20251219/ssha-2063442642.html
США ввели новые санкции против Венесуэлы
США ввели новые санкции против Венесуэлы - РИА Новости, 19.12.2025
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Минфин США ввел новые санкции против Венесуэлы, внеся в санкционные списки семь физических лиц, следует из данных управления по контролю за иностранными... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T22:45:00+03:00
2025-12-19T22:45:00+03:00
2025-12-19T22:45:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
панама
pdvsa
минфин сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_0:0:5479:3082_1920x0_80_0_0_96e6eac594a84c0659a07564b084fa7d.jpg
https://ria.ru/20250306/rubio-2003330001.html
сша
венесуэла
панама
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/76/1513597616_304:0:5175:3653_1920x0_80_0_0_95ffc088e56ec1de070b3d6822e37db2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, панама, pdvsa, минфин сша
В мире, США, Венесуэла, Панама, PDVSA, Минфин США
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Список новых санкций США против Венесуэлы пополнили семь человек