Социальной сети X грозит штраф в 120 миллионов евро, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Социальной сети X, вероятно, придется заплатить штраф в 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах, чтобы продолжить работу в Евросоюзе, заявил в пятницу американский госсекретарь Марко Рубио.

В июле Еврокомиссия оповестила X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Европейского союза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений ЕК пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.