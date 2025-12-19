Рейтинг@Mail.ru
19.12.2025
22:22 19.12.2025
Социальной сети X грозит штраф в 120 миллионов евро, заявил Рубио
Социальной сети X грозит штраф в 120 миллионов евро, заявил Рубио - РИА Новости, 19.12.2025
Социальной сети X грозит штраф в 120 миллионов евро, заявил Рубио
Социальной сети X, вероятно, придется заплатить штраф в 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах, чтобы продолжить работу в... РИА Новости, 19.12.2025
в мире, европа, сша, россия, марко рубио, илон маск, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз, tiktok
В мире, Европа, США, Россия, Марко Рубио, Илон Маск, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз, TikTok
Социальной сети X грозит штраф в 120 миллионов евро, заявил Рубио

Рубио: X грозит штраф в 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах

© AP Photo / Rick RycroftЛоготип социальной сети X
Логотип социальной сети X - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Rick Rycroft
Логотип социальной сети X. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Социальной сети X, вероятно, придется заплатить штраф в 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах, чтобы продолжить работу в Евросоюзе, заявил в пятницу американский госсекретарь Марко Рубио.
Официальный представитель Европейской комиссии Тома Ренье 5 декабря сообщил, что Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. В тот же день американский предприниматель Илон Маск, которому принадлежит соцсеть, заявил, что X оштрафовали, так как она "угрожает тоталитарному режиму" Европы. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, 8 декабря подчеркнул, что Европе следует быть осторожной, так как она движется в очень плохом направлении.
"Как вы недавно видели, X грозит огромный штраф в несколько миллионов долларов, который, по-видимому, им придется заплатить, если они хотят продолжать свою деятельность", - сказал Рубио журналистам.
В июле Еврокомиссия оповестила X о своих предварительных выводах, согласно которым компания нарушает закон о цифровых услугах Европейского союза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации. В случае неустранения нарушений ЕК пригрозила компании штрафами в размере до 6% от ее общего годового оборота.
Закон о цифровых услугах вступил в силу в ЕС в августе 2023 года. В соответствии с этим регламентом цифровые платформы обязаны бороться с расизмом, продажей наркотических веществ и контрафактной продукцией, а также распространением детской порнографии и дезинформации. Платформы должны объяснять работу своих алгоритмов, выдачу рекомендаций, предлагать альтернативы.
Европейская комиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (деятельность компании запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории Евросоюза.
Боты ЕС накручивают результаты опроса о свободе слова, заявил Дмитриев
7 декабря, 09:47
7 декабря, 09:47
 
