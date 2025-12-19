Рейтинг@Mail.ru
Рубио заявил, что Киев получает от США оружие, а Москве достаются санкции - РИА Новости, 19.12.2025
22:05 19.12.2025
Рубио заявил, что Киев получает от США оружие, а Москве достаются санкции
Рубио заявил, что Киев получает от США оружие, а Москве достаются санкции
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе украинского конфликта Киев получает от Соединенных Штатов вооружение, в то время как Москва - санкции. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T22:05:00+03:00
2025-12-19T22:05:00+03:00
Рубио заявил, что Киев получает от США оружие, а Москве достаются санкции

Рубио: Киев получает от США оружие, а Москве достаются санкции

© AP Photo / Mandel NganГоссекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Mandel Ngan
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе украинского конфликта Киев получает от Соединенных Штатов вооружение, в то время как Москва - санкции.
"Мы не поставляем оружие России. Мы поставляем оружие только Украине. Соединённые Штаты не вводят санкции против Украины, санкции введены только против России ", - сказал Рубио журналистам.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
