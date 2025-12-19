https://ria.ru/20251219/ssha-2063439898.html
Рубио заявил, что Киев получает от США оружие, а Москве достаются санкции
Рубио заявил, что Киев получает от США оружие, а Москве достаются санкции - РИА Новости, 19.12.2025
Рубио заявил, что Киев получает от США оружие, а Москве достаются санкции
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе украинского конфликта Киев получает от Соединенных Штатов вооружение, в то время как Москва - санкции. РИА Новости, 19.12.2025
Рубио заявил, что Киев получает от США оружие, а Москве достаются санкции
