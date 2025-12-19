Рубио испугался остаться без внимания из-за прямой линии Путина

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио пожаловался, что остался без внимания американских СМИ из-за прошедшей прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?" - спросил Рубио журналиста, который начал свой вопрос с имени российского лидера.

Вопрос касался заявлений президента РФ с состоявшейся прямой линии. Рубио уточнил детали о прошедшем мероприятии и предположил, что это совпадение отвлечет внимание от общения госсекретаря с журналистами. "Пытается наступить на мое сообщение", - посетовал Рубио.

Когда ему сообщили, сколько часов отвечал на вопросы президент РФ, госсекретарь сообщил, что не сможет показать такой же результат. "Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора", - сказал он.

Рубио похвастался, что зато отвечал на часть вопросов по-испански. Не упомянув при этом, что президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о том, что государственным в Штатах является только английский.