22:04 19.12.2025 (обновлено: 04:10 20.12.2025)
Рубио испугался остаться без внимания из-за прямой линии Путина
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио пожаловался, что остался без внимания американских СМИ из-за прошедшей прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?" - спросил Рубио журналиста, который начал свой вопрос с имени российского лидера.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Никакого вмешательства России в выборы в США не было, заявил Путин
Вчера, 14:58
Вопрос касался заявлений президента РФ с состоявшейся прямой линии. Рубио уточнил детали о прошедшем мероприятии и предположил, что это совпадение отвлечет внимание от общения госсекретаря с журналистами. "Пытается наступить на мое сообщение", - посетовал Рубио.
Когда ему сообщили, сколько часов отвечал на вопросы президент РФ, госсекретарь сообщил, что не сможет показать такой же результат. "Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора", - сказал он.
Рубио похвастался, что зато отвечал на часть вопросов по-испански. Не упомянув при этом, что президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о том, что государственным в Штатах является только английский.
В пятницу госсекретарь появился на редком брифинге в ведомстве. В последние месяцы пресс-зал пустеет, как и место главы руководителя управления по связям с прессой. Рубио занимает несколько государственных должностей - советника Трампа по нацбезопасности, главы USAID и нацархива - он отвечает на вопросы журналистов, когда президент США рекомендует журналистам переадресовать вопрос к главе дипломатии или в командировках.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Сделать это с Путиным". В США запаниковали из-за шага против России
Вчера, 21:40
 
