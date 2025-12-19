https://ria.ru/20251219/ssha-2063439563.html
Рубио испугался остаться без внимания из-за прямой линии Путина
Рубио испугался остаться без внимания из-за прямой линии Путина - РИА Новости, 20.12.2025
Рубио испугался остаться без внимания из-за прямой линии Путина
Госсекретарь Марко Рубио пожаловался, что остался без внимания американских СМИ из-за прошедшей прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-19T22:04:00+03:00
2025-12-19T22:04:00+03:00
2025-12-20T04:10:00+03:00
в мире
россия
сша
марко рубио
владимир путин
дональд трамп
агентство по международному развитию сша
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058775098_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_95b33bab5fb208cf3b2f63f93c868b7a.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063280971.html
https://ria.ru/20251219/rossiya-2063436202.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058775098_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fdd6b94f4e863eac85bc184f9cc17258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, марко рубио, владимир путин, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Марко Рубио, Владимир Путин, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, Мирный план США по Украине
Рубио испугался остаться без внимания из-за прямой линии Путина
Рубио посетовал, что остался без внимания из-за прямой линии с Путиным
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио пожаловался, что остался без внимания американских СМИ из-за прошедшей прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я думал, вы представляетесь. Что вы тут делаете?" - спросил Рубио журналиста, который начал свой вопрос с имени российского лидера.
Вопрос касался заявлений президента РФ с состоявшейся прямой линии. Рубио уточнил детали о прошедшем мероприятии и предположил, что это совпадение отвлечет внимание от общения госсекретаря с журналистами. "Пытается наступить на мое сообщение", - посетовал Рубио.
Когда ему сообщили, сколько часов отвечал на вопросы президент РФ, госсекретарь сообщил, что не сможет показать такой же результат. "Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора", - сказал он.
Рубио похвастался, что зато отвечал на часть вопросов по-испански. Не упомянув при этом, что президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о том, что государственным в Штатах является только английский.
В пятницу госсекретарь появился на редком брифинге в ведомстве. В последние месяцы пресс-зал пустеет, как и место главы руководителя управления по связям с прессой. Рубио занимает несколько государственных должностей - советника Трампа по нацбезопасности, главы USAID и нацархива - он отвечает на вопросы журналистов, когда президент США рекомендует журналистам переадресовать вопрос к главе дипломатии или в командировках.