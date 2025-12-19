Рубио заговорил по-испански после объявления английского государственным

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио заговорил по-испански на пресс-конференции в Вашингтоне, хотя президент США Дональд Трамп объявил ранее государственным только английский язык.

"Я не хочу, ребят, чтобы вы думали, что я говорю только по-испански", - сказал Рубио

В пятницу госсекретарь появился на редком брифинге в ведомстве. В последние месяцы пресс-зал пустеет, как и место главы руководителя управления по связям с прессой. Рубио занимает несколько государственных должностей - советника Трампа по нацбезопасности, главы USAID и нацархива - он отвечает на вопросы журналистов, когда президент США рекомендует журналистам переадресовать вопрос к главе дипломатии или в командировках.

Рубио так часто обращался к испанскому, что пришлось выступать с объяснением. Если госсекретаря спрашивали на испанском, он отвечал сначала на этом языке.