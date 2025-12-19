Рейтинг@Mail.ru
Рубио заговорил по-испански после объявления английского государственным
22:00 19.12.2025
Рубио заговорил по-испански после объявления английского государственным
Рубио заговорил по-испански после объявления английского государственным
Госсекретарь Марко Рубио заговорил по-испански на пресс-конференции в Вашингтоне, хотя президент США Дональд Трамп объявил ранее государственным только... РИА Новости, 19.12.2025
Рубио заговорил по-испански после объявления английского государственным

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио заговорил по-испански на пресс-конференции в Вашингтоне, хотя президент США Дональд Трамп объявил ранее государственным только английский язык.
"Я не хочу, ребят, чтобы вы думали, что я говорю только по-испански", - сказал Рубио.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
США хотят изменения ситуации на Кубе, заявил Рубио
Вчера, 21:46
В пятницу госсекретарь появился на редком брифинге в ведомстве. В последние месяцы пресс-зал пустеет, как и место главы руководителя управления по связям с прессой. Рубио занимает несколько государственных должностей - советника Трампа по нацбезопасности, главы USAID и нацархива - он отвечает на вопросы журналистов, когда президент США рекомендует журналистам переадресовать вопрос к главе дипломатии или в командировках.
Рубио так часто обращался к испанскому, что пришлось выступать с объяснением. Если госсекретаря спрашивали на испанском, он отвечал сначала на этом языке.
Трамп 1 марта подписал указ о признании английского языка государственным, впервые в истории США. Порядка 15% американцев говорят дома на испанском. Ранее госведомства предлагали двуязычные версии сайтов и два языка для звонков на "горячую линию".
Дональд Трамп, Марко Рубио и Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Вэнс рассказал, как его и Рубио обул Трамп
16 декабря, 22:12
 
