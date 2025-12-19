Рейтинг@Mail.ru
Авиабаза США сообщила о стрельбе на ее территории - РИА Новости, 19.12.2025
21:52 19.12.2025
Авиабаза США сообщила о стрельбе на ее территории
Авиабаза "Люк" ВВС США в штате Аризона сообщила об инциденте со стрельбой на ее территории, сотрудникам было дано указание оставаться на своих местах.
2025-12-19T21:52:00+03:00
2025-12-19T21:52:00+03:00
Авиабаза США сообщила о стрельбе на ее территории

Авиабаза ВВС США в Аризоне сообщила об инциденте со стрельбой на ее территории

CC BY 2.0 / U.S. Air Force/MSGT Vincent De Groot / Самолеты США
Самолеты США
CC BY 2.0 / U.S. Air Force/MSGT Vincent De Groot /
Самолеты США. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Авиабаза "Люк" ВВС США в штате Аризона сообщила об инциденте со стрельбой на ее территории, сотрудникам было дано указание оставаться на своих местах.
"Авиабаза "Люк" реагирует на сообщение об инциденте со стрельбой на территории базы. Персоналу базы дано указание оставаться на своих местах и ​​следовать указаниям служб экстренного реагирования", - говорится в сообщении авиабазы в соцсети Facebook*.
На месте работают правоохранители.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
