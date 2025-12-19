https://ria.ru/20251219/ssha-2063436801.html
США хотят изменения ситуации на Кубе, заявил Рубио
США хотят изменения ситуации на Кубе, считают положение на острове "катастрофой", а власти - "некомпетентными", заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 19.12.2025
