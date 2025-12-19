https://ria.ru/20251219/ssha-2063433541.html
Решение об участии США в переговорах по Украине примет Трамп, заявил Рубио
Решение об участии США в переговорах по Украине примет Трамп, заявил Рубио - РИА Новости, 19.12.2025
Решение об участии США в переговорах по Украине примет Трамп, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в пятницу, что окончательное решение о сохранении участия США в переговорах по украинскому урегулированию будет принимать... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T21:32:00+03:00
2025-12-19T21:32:00+03:00
2025-12-19T21:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d75f825bfb9b2a36ee4a2b0f4601202.jpg
https://ria.ru/20251219/ssha-2063433081.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994937215_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_b035d679852bdd7db1e1c06385a510af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, марко рубио, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Марко Рубио, Дональд Трамп
Решение об участии США в переговорах по Украине примет Трамп, заявил Рубио
Рубио: решение о сохранении участия США в переговорах по Украине примет Трамп