Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:32 19.12.2025
Решение об участии США в переговорах по Украине примет Трамп, заявил Рубио
специальная военная операция на украине
в мире
сша
марко рубио
дональд трамп
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в пятницу, что окончательное решение о сохранении участия США в переговорах по украинскому урегулированию будет принимать президент Дональд Трамп.
"Это не мое решение. В конечном итоге президент примет решение, если и когда он сочтет, что дальнейшее участие США больше не является продуктивным или не отвечает национальным интересам", - сказал Рубио журналистам.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Разведка США все еще делится информацией с Украиной, заявил Рубио
Вчера, 21:22
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
