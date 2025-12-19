https://ria.ru/20251219/ssha-2063433081.html
Разведка США все еще делится информацией с Украиной, заявил Рубио
Соединенные Штаты продолжают делиться с Украиной разведывательной информацией, заявил в пятницу госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 19.12.2025
