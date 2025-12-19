https://ria.ru/20251219/ssha-2063432952.html
США ждут смены президента Колумбии, заявил Рубио
США ждут смены президента Колумбии, заявил Рубио - РИА Новости, 19.12.2025
США ждут смены президента Колумбии, заявил Рубио
Соединенные Штаты считают президента Колумбии Густаво Петро помехой в развитии отношений между странами и ожидают его смены или изменения его позиции, заявил... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T21:20:00+03:00
2025-12-19T21:20:00+03:00
2025-12-19T21:20:00+03:00
в мире
колумбия
густаво петро
сша
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972462234_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_23a429319893250d9c7a3bedc090f44b.jpg
https://ria.ru/20251219/kolumbiya-2063078317.html
колумбия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972462234_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61efb82c38072deee7291464ec6c34b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия, густаво петро, сша, марко рубио
В мире, Колумбия, Густаво Петро, США, Марко Рубио
США ждут смены президента Колумбии, заявил Рубио
Рубио: президент Колумбии Петро мешает двусторонним отношениям США