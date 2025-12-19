Рейтинг@Mail.ru
США ждут смены президента Колумбии, заявил Рубио
21:20 19.12.2025
США ждут смены президента Колумбии, заявил Рубио
Соединенные Штаты считают президента Колумбии Густаво Петро помехой в развитии отношений между странами и ожидают его смены или изменения его позиции, заявил... РИА Новости, 19.12.2025
в мире, колумбия, густаво петро, сша, марко рубио
В мире, Колумбия, Густаво Петро, США, Марко Рубио
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты считают президента Колумбии Густаво Петро помехой в развитии отношений между странами и ожидают его смены или изменения его позиции, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Без сомнения, когда президент страны говорит какие-то вещи и отдает какие-то распоряжения, это в какой-то мере влияет на отношения. Вопрос в том, будет ли следующий президент тем, кто снова будет сотрудничать с Соединенными Штатами и возобновит эти отношения. Это то, к чему мы стремимся. И если президент Петро изменит свою позицию, возможно, это тоже может измениться", - заявил Рубио журналистам.
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Президент Колумбии отверг призыв Мадуро к объединению вооружённых сил
Вчера, 01:31
 
