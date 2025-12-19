Рейтинг@Mail.ru
США намерены изменить статус-кво в отношениях с Венесуэлой - РИА Новости, 19.12.2025
21:13 19.12.2025
США намерены изменить статус-кво в отношениях с Венесуэлой
США намерены изменить статус-кво в отношениях с Венесуэлой
Существующий статус-кво в отношениях с Венесуэлой неприемлем для США, и Вашингтон намерен изменить его, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 19.12.2025
США намерены изменить статус-кво в отношениях с Венесуэлой

Рубио заявил, что США намерены изменить статус-кво в отношениях с Венесуэлой

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Существующий статус-кво в отношениях с Венесуэлой неприемлем для США, и Вашингтон намерен изменить его, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"В конце концов, ясно, что нынешний статус-кво венесуэльского режима неприемлем для Соединенных Штатов. Статус-кво, заключающийся в том, что они сотрудничают с террористическими организациями против национальных интересов Соединенных Штатов... Так что, да, наша цель — изменить эту динамику", — сказал Рубио журналистам.
