США намерены изменить статус-кво в отношениях с Венесуэлой
Существующий статус-кво в отношениях с Венесуэлой неприемлем для США, и Вашингтон намерен изменить его, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 19.12.2025
