У США нет дедлайна по украинскому урегулированию, заявил Рубио
США будут работать так долго, как это требуется для достижения прогресса в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T21:09:00+03:00
2025-12-19T21:09:00+03:00
2025-12-19T21:16:00+03:00
в мире
мирный план сша по украине
сша
украина
марко рубио
У США нет дедлайна по украинскому урегулированию, заявил Рубио
Рубио: США будут работать так долго, как это потребуется для урегулирования