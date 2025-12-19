Рейтинг@Mail.ru
Рубио рассказал об оценке перспектив урегулирования конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 19.12.2025
Рубио рассказал об оценке перспектив урегулирования конфликта на Украине
Рубио рассказал об оценке перспектив урегулирования конфликта на Украине
Рубио рассказал об оценке перспектив урегулирования конфликта на Украине

Рубио: Минфин, Минторг, Пентагон и Госдеп работают над украинским вопросом

Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Министерство финансов, министерство торговли, Пентагон и государственный департамент США задействованы в процессе оценки перспектив урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"В случае с Украиной это касалось минфина в связи со сделкой по добыче полезных ископаемых. В некоторой степени это касается и минторга. Это, конечно, касается министерства войны, не только в плане оценки боевых действий, но и продажи оружия... В процессе задействован и государственный департамент во всем, начиная с переводчиков и заканчивая технической работой по переносу слов, которые имели бы смысл в соглашении, на бумагу", - заявил он на брифинге.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Рубио назвал урегулирование на Украине самой сложной задачей для США
Вчера, 21:01
 
