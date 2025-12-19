https://ria.ru/20251219/ssha-2063429702.html
Рубио назвал урегулирование на Украине самой сложной задачей для США
Рубио назвал урегулирование на Украине самой сложной задачей для США
Рубио назвал урегулирование на Украине самой сложной задачей для США
Урегулирование конфликта на Украине оказалось самой сложной задачей для Вашингтона, хотя казалось самой легкой, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 19.12.2025
Рубио назвал урегулирование на Украине самой сложной задачей для США
Рубио: урегулирование на Украине оказалось самой сложной задачей для США