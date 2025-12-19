Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал урегулирование на Украине самой сложной задачей для США - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/ssha-2063429702.html
Рубио назвал урегулирование на Украине самой сложной задачей для США
Рубио назвал урегулирование на Украине самой сложной задачей для США - РИА Новости, 19.12.2025
Рубио назвал урегулирование на Украине самой сложной задачей для США
Урегулирование конфликта на Украине оказалось самой сложной задачей для Вашингтона, хотя казалось самой легкой, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T21:01:00+03:00
2025-12-19T21:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вашингтон (штат)
сша
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bfda92f56d1ab4edf370e4e76822fe2.jpg
https://ria.ru/20251219/ssha-2063428691.html
украина
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000708055_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_bb950f65150a0b1deb084b54b22f0492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вашингтон (штат), сша, марко рубио
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вашингтон (штат), США, Марко Рубио
Рубио назвал урегулирование на Украине самой сложной задачей для США

Рубио: урегулирование на Украине оказалось самой сложной задачей для США

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 дек – РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине оказалось самой сложной задачей для Вашингтона, хотя казалось самой легкой, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Я думал, что это будет самое простое, а оно оказалось самым трудным", – сказал Рубио в ходе пресс-конференции.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Рубио может лично принять участие в переговорах с Украиной в субботу
Вчера, 20:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВашингтон (штат)СШАМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала