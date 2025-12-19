https://ria.ru/20251219/ssha-2063426058.html
США хотят урегулирования на Украине как можно быстрее, заявил Рубио
США хотят урегулирования на Украине как можно быстрее, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США хотят достижения украинского урегулирования как можно скорее. РИА Новости, 19.12.2025
