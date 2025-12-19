Рейтинг@Mail.ru
США хотят урегулирования на Украине как можно быстрее, заявил Рубио - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:34 19.12.2025 (обновлено: 20:40 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/ssha-2063426058.html
США хотят урегулирования на Украине как можно быстрее, заявил Рубио
США хотят урегулирования на Украине как можно быстрее, заявил Рубио - РИА Новости, 19.12.2025
США хотят урегулирования на Украине как можно быстрее, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США хотят достижения украинского урегулирования как можно скорее. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T20:34:00+03:00
2025-12-19T20:40:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
сша
марко рубио
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058775098_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_95b33bab5fb208cf3b2f63f93c868b7a.jpg
https://ria.ru/20251219/venesuela-2063426581.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058775098_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fdd6b94f4e863eac85bc184f9cc17258.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, марко рубио, мирный план сша по украине
В мире, Специальная военная операция на Украине, США, Марко Рубио, Мирный план США по Украине
США хотят урегулирования на Украине как можно быстрее, заявил Рубио

Рубио: США хотят урегулирования на Украине как можно быстрее

© AP Photo / Terry RennaГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Terry Renna
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США хотят достижения украинского урегулирования как можно скорее.
"Я надеюсь, что это (украинский конфликт - ред.) удастся завершить в этом месяце, до конца года. Я хочу, чтобы это завершилось как можно скорее", - сказал Рубио журналистам.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Трамп не любит войны, заявил Рубио
Вчера, 20:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАМарко РубиоМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала