Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал возможные сроки украинского урегулирования - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 19.12.2025 (обновлено: 20:48 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/ssha-2063425873.html
Рубио назвал возможные сроки украинского урегулирования
Рубио назвал возможные сроки украинского урегулирования - РИА Новости, 19.12.2025
Рубио назвал возможные сроки украинского урегулирования
Достижение соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине может занять дни или месяцы, решение должны принимать две стороны, заявил госсекретарь США... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T20:33:00+03:00
2025-12-19T20:48:00+03:00
мирный план сша по украине
специальная военная операция на украине
в мире
украина
марко рубио
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_0:61:2500:1467_1920x0_80_0_0_dd304d28feb71440d1ea494466d4f104.jpg
https://ria.ru/20251219/mir-2063427192.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_126:0:2349:1667_1920x0_80_0_0_ddb4da12800921bbc9e469c474069c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мирный план сша по украине, в мире, украина, марко рубио, сша, россия
Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Марко Рубио, США, Россия
Рубио назвал возможные сроки украинского урегулирования

Рубио: решение украинского вопроса может занять дни или месяцы

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Достижение соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине может занять дни или месяцы, решение должны принимать две стороны, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы пытаемся понять позицию России, сколько они могут отдать, и что им нужно оставить. Мы понимаем позицию Украины, и мы пытаемся найти, что есть общего в этих позициях. Это может случиться на этой неделе, может в следующем месяце, может не случится в ближайшие месяцы. Решать не нам. Решать должны две стороны. В конце концов, к соглашению должны прийти они", - сказал Рубио журналистам.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
США проведут переговоры с Украиной в пятницу и субботу, заявил Рубио
Вчера, 20:45
 
Специальная военная операция на УкраинеМирный план США по УкраинеВ миреУкраинаМарко РубиоСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала