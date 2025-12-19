https://ria.ru/20251219/ssha-2063425873.html
Рубио назвал возможные сроки украинского урегулирования
Рубио назвал возможные сроки украинского урегулирования - РИА Новости, 19.12.2025
Рубио назвал возможные сроки украинского урегулирования
Достижение соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине может занять дни или месяцы, решение должны принимать две стороны, заявил госсекретарь США... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T20:33:00+03:00
2025-12-19T20:33:00+03:00
2025-12-19T20:48:00+03:00
мирный план сша по украине
специальная военная операция на украине
в мире
украина
марко рубио
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_0:61:2500:1467_1920x0_80_0_0_dd304d28feb71440d1ea494466d4f104.jpg
https://ria.ru/20251219/mir-2063427192.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_126:0:2349:1667_1920x0_80_0_0_ddb4da12800921bbc9e469c474069c01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мирный план сша по украине, в мире, украина, марко рубио, сша, россия
Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Марко Рубио, США, Россия
Рубио назвал возможные сроки украинского урегулирования
Рубио: решение украинского вопроса может занять дни или месяцы