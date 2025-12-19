Рейтинг@Mail.ru
Рубио: США не обеспокоены возможной эскалацией с Россией из-за Венесуэлы - РИА Новости, 19.12.2025
20:25 19.12.2025 (обновлено: 20:29 19.12.2025)
Рубио: США не обеспокоены возможной эскалацией с Россией из-за Венесуэлы
Рубио: США не обеспокоены возможной эскалацией с Россией из-за Венесуэлы
США не обеспокоены возможной эскалацией отношений с РФ из-за роста напряженности вокруг Венесуэлы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 19.12.2025
Рубио: США не обеспокоены возможной эскалацией с Россией из-за Венесуэлы

Рубио: США не обеспокоены возможной эскалацией отношений с РФ из-за Венесуэлы

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США не обеспокоены возможной эскалацией отношений с РФ из-за роста напряженности вокруг Венесуэлы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
В среду американский президент Дональд Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от боливарианской республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америк.
"Мы не обеспокоены возможной эскалацией со стороны России в связи с Венесуэлой. Мы всегда ожидали, что они будут оказывать риторическую поддержку режиму (венесуэльского президента Николаса) Мадуро", - сказал Рубио журналистам.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с боливарианской республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Венесуэла поблагодарила Россию за солидарность на фоне роста напряженности
