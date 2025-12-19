Рубио: США не обеспокоены возможной эскалацией с Россией из-за Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США не обеспокоены возможной эскалацией отношений с РФ из-за роста напряженности вокруг Венесуэлы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
В среду американский президент Дональд Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от боливарианской республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америк.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с боливарианской республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.