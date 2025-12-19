Рейтинг@Mail.ru
Решение об урегулировании будут принимать Россия и Украина, заявил Рубио - РИА Новости, 19.12.2025
20:01 19.12.2025
Решение об урегулировании будут принимать Россия и Украина, заявил Рубио
Решение об урегулировании будут принимать Россия и Украина, заявил Рубио
Итоговое решение об условиях урегулирования конфликта на Украине будут принимать Россия и Украина, а не США, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 19.12.2025
в мире
украина
россия
сша
марко рубио
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, марко рубио
В мире, Украина, Россия, США, Марко Рубио
Решение об урегулировании будут принимать Россия и Украина, заявил Рубио

Рубио: в итоге решение о мире будут принимать Украина и Россия, а не США

© AP Photo / Terry RennaМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Terry Renna
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Итоговое решение об условиях урегулирования конфликта на Украине будут принимать Россия и Украина, а не США, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"В конечном итоге решение будут принимать Украина и Россия, а не США", - сказал Рубио журналистам.
В миреУкраинаРоссияСШАМарко Рубио
 
 
