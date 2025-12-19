https://ria.ru/20251219/ssha-2063420594.html
Украинское урегулирование требует значительных усилий, заявил Рубио
Украинское урегулирование требует значительных усилий, заявил Рубио
Урегулирование конфликта на Украине требует значительных усилий и массы времени, США стремятся завершить конфликт дипломатическим путем, заявил госсекретарь США РИА Новости, 19.12.2025
