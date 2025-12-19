https://ria.ru/20251219/ssha-2063420083.html
США выясняют, какие условия устроили бы Россию и Украину, заявил Рубио
США выясняют, какие условия устроили бы Россию и Украину, заявил Рубио - РИА Новости, 19.12.2025
США выясняют, какие условия устроили бы Россию и Украину, заявил Рубио
США в рамках переговоров пытаются понять, какие условия урегулирования будут приемлемы для РФ и Украины, чтобы сблизить их позиции и прийти к соглашению, заявил РИА Новости, 19.12.2025
США выясняют, какие условия устроили бы Россию и Украину, заявил Рубио
Рубио: США выясняют, какие условия устроили бы Россию и Украину