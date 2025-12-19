Рейтинг@Mail.ru
США выясняют, какие условия устроили бы Россию и Украину, заявил Рубио - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:55 19.12.2025 (обновлено: 20:04 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/ssha-2063420083.html
США выясняют, какие условия устроили бы Россию и Украину, заявил Рубио
США выясняют, какие условия устроили бы Россию и Украину, заявил Рубио - РИА Новости, 19.12.2025
США выясняют, какие условия устроили бы Россию и Украину, заявил Рубио
США в рамках переговоров пытаются понять, какие условия урегулирования будут приемлемы для РФ и Украины, чтобы сблизить их позиции и прийти к соглашению, заявил РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T19:55:00+03:00
2025-12-19T20:04:00+03:00
сша
специальная военная операция на украине
в мире
россия
марко рубио
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_0:61:2500:1467_1920x0_80_0_0_dd304d28feb71440d1ea494466d4f104.jpg
https://ria.ru/20251219/ssha-2063420723.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043965541_126:0:2349:1667_1920x0_80_0_0_ddb4da12800921bbc9e469c474069c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, россия, марко рубио, украина
США, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Марко Рубио, Украина
США выясняют, какие условия устроили бы Россию и Украину, заявил Рубио

Рубио: США выясняют, какие условия устроили бы Россию и Украину

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США в рамках переговоров пытаются понять, какие условия урегулирования будут приемлемы для РФ и Украины, чтобы сблизить их позиции и прийти к соглашению, заявил в пятницу американский госсекретарь Марко Рубио.
"Мы пытаемся выяснить, что приемлемо для Украины, и что приемлемо для России, определить позиции обеих сторон и посмотреть, сможем ли мы как-то подтолкнуть их друг к другу и к какому-то соглашению... Мы пытаемся выяснить, что может дать Россия, и что она ожидает получить, что может дать Украина, и что она ожидает получить?" - сказал Рубио.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Решение об урегулировании будут принимать Россия и Украина, заявил Рубио
Вчера, 20:01
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАВ миреРоссияМарко РубиоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала