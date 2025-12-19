США выясняют, какие условия устроили бы Россию и Украину, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США в рамках переговоров пытаются понять, какие условия урегулирования будут приемлемы для РФ и Украины, чтобы сблизить их позиции и прийти к соглашению, заявил в пятницу американский госсекретарь Марко Рубио.