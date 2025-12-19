Рейтинг@Mail.ru
В США экс-сотрудник "Голоса Америки"* признал себя виновным в угрозах - РИА Новости, 19.12.2025
19:04 19.12.2025
В США экс-сотрудник "Голоса Америки"* признал себя виновным в угрозах
В США экс-сотрудник "Голоса Америки"* признал себя виновным в угрозах
в мире
сша
россия
мэриленд
марджори тейлор грин
в мире, сша, россия, мэриленд, марджори тейлор грин
В мире, США, Россия, Мэриленд, Марджори Тейлор Грин
В США экс-сотрудник "Голоса Америки"* признал себя виновным в угрозах

В США экс-сотрудник "Голоса Америки" признал себя виновным в угрозах Тейлор Грин

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Бывший сотрудник сети радиостанций "Голос Америки" * Сет Джейсон признал себя виновным в угрозах убийством конгрессвуман от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин, сообщил минюст США.
"Сет Джейсон, мужчина в возрасте 64 лет из Эджвотера, штат Мэриленд, сегодня в окружном суде США признал себя виновным в анонимных телефонных угрозах в адрес члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин в период с октября 2023 года по январь 2025 года", - говорится в заявлении на официальном портале минюста.
Отмечается, что Джейсон признал вину по одному пункту обвинения в угрозах похищения или причинения вреда лицу в другом штате и по одному пункту обвинения в анонимном преследовании с использованием телекоммуникационных устройств. Вынесение приговора по делу Джейсона ожидается 18 июня 2026 года.
Джейсон был задержан полицией в июле. Расследование показало, что звонки Грин совершались с различных телефонных линий, подключенных к студиям и аппаратным в штаб-квартире радиостанции "Голос Америки"*, где обвиняемый работал на протяжении длительного времени.
* СМИ, признанное в России иноагентом.
