США остановят розыгрыш грин-карт из-за стрельбы в Брауновском университете

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти США приостанавливают программу "розыгрыша грин-карт" из-за того, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете прибыл в страну по этой программе, заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.