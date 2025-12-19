Рейтинг@Mail.ru
08:00 19.12.2025 (обновлено: 08:02 19.12.2025)
США остановят розыгрыш грин-карт из-за стрельбы в Брауновском университете
в мире
сша
брауновский университет
в мире, сша, брауновский университет
В мире, США, Брауновский университет
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Власти США приостанавливают программу "розыгрыша грин-карт" из-за того, что подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете прибыл в страну по этой программе, заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
"По указанию президента (США Дональда - ред.) Трампа я немедленно приказываю USCIS (службе гражданства и иммиграции США - ред.) приостановить программы DV1 для обеспечения того, чтобы американцам больше не причинялся вред из-за этой пагубной программы", - написала Ноэм в соцсети X.
По словам министра, стрелявший в Брауновском университете Клаудио Невис Валенти прибыл в США по этой программе в 2017 году, получив грин-карту.
