05:38 19.12.2025
США нанесли удары по связанным с наркотрафиком судам в Тихом океане
Силы США нанесли удары по двум судам в восточной части Тихого океана, связанным с наркотрафиком, пятеро убиты, сообщил в пятницу Пентагон. РИА Новости, 19.12.2025
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Силы США нанесли удары по двум судам в восточной части Тихого океана, связанным с наркотрафиком, пятеро убиты, сообщил в пятницу Пентагон.
"Восемнадцатого декабря по указанию министра войны Пита Хегсета Объединенная оперативная группа "Южное копье" нанесла смертельные удары по двум судам, принадлежащим признанным террористическим организациям, в международных водах. Разведданные подтвердили, что суда двигались по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занимались операциями по незаконному обороту наркотиков. В результате этих действий были убиты пять мужчин-наркотеррористов", - говорится в заявлении южного командования ВС США.
Никто из американских военнослужащих не пострадал, отметили там.
Удар по судну, якобы перевозившему наркотики в международных водах Тихого океана - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Американские военные нанесли удар по трем судам в Тихом океане
16 декабря, 05:46
 
СШАТихий океанВ миреПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
