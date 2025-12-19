https://ria.ru/20251219/ssha-2063092434.html
США нанесли удары по связанным с наркотрафиком судам в Тихом океане
США нанесли удары по связанным с наркотрафиком судам в Тихом океане - РИА Новости, 19.12.2025
США нанесли удары по связанным с наркотрафиком судам в Тихом океане
Силы США нанесли удары по двум судам в восточной части Тихого океана, связанным с наркотрафиком, пятеро убиты, сообщил в пятницу Пентагон. РИА Новости, 19.12.2025
США нанесли удары по связанным с наркотрафиком судам в Тихом океане
США ударили по двум связанным с наркотрафиком судам в Тихом океане, пятеро убиты