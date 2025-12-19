https://ria.ru/20251219/ssha-2063083503.html
США не одиноки в нежелании видеть Украину в НАТО, заявили в МИД
США не одиноки в нежелании видеть Украину в НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 19.12.2025
США не одиноки в нежелании видеть Украину в НАТО, заявили в МИД
США не одиноки в критическом отношении к перспективам членства Украины в НАТО, в альянсе есть ряд стран, которые видят угрозу для самой организации в возможном... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T02:31:00+03:00
2025-12-19T02:31:00+03:00
2025-12-19T02:32:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
александр грушко
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890269_0:366:2730:1902_1920x0_80_0_0_56c584163088fa4e06e754273c9e25ff.jpg
https://ria.ru/20251219/es-2063076395.html
украина
киев
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890269_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_199bb55e6ec0657ac2861e98ec0cde5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сша, александр грушко, нато
В мире, Украина, Киев, США, Александр Грушко, НАТО
США не одиноки в нежелании видеть Украину в НАТО, заявили в МИД
Грушко: США не одиноки в отношении к перспективе членства Киева в НАТО