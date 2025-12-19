Рейтинг@Mail.ru
США не одиноки в нежелании видеть Украину в НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:31 19.12.2025 (обновлено: 02:32 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/ssha-2063083503.html
США не одиноки в нежелании видеть Украину в НАТО, заявили в МИД
США не одиноки в нежелании видеть Украину в НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 19.12.2025
США не одиноки в нежелании видеть Украину в НАТО, заявили в МИД
США не одиноки в критическом отношении к перспективам членства Украины в НАТО, в альянсе есть ряд стран, которые видят угрозу для самой организации в возможном... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T02:31:00+03:00
2025-12-19T02:32:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
александр грушко
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890269_0:366:2730:1902_1920x0_80_0_0_56c584163088fa4e06e754273c9e25ff.jpg
https://ria.ru/20251219/es-2063076395.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890269_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_199bb55e6ec0657ac2861e98ec0cde5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, александр грушко, нато
В мире, Украина, Киев, США, Александр Грушко, НАТО
США не одиноки в нежелании видеть Украину в НАТО, заявили в МИД

Грушко: США не одиноки в отношении к перспективе членства Киева в НАТО

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. США не одиноки в критическом отношении к перспективам членства Украины в НАТО, в альянсе есть ряд стран, которые видят угрозу для самой организации в возможном военном союзе с Киевом, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Если брать украинский сюжет, то Соединенные Штаты не одиноки в критическом отношении к евроатлантической перспективе Киева. В НАТО есть еще группа государств, способных разглядеть в возможном военном союзе с Украиной угрозу не только для региональной и глобальной безопасности, но и для самой Организации Североатлантического договора", - сказал Грушко.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
ЕС трансформируется в военно-политический альянс, заявили в МИД
00:55
 
В миреУкраинаКиевСШААлександр ГрушкоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала