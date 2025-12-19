Рейтинг@Mail.ru
США хотят привлечь $50 миллиардов инвестиций в космический сектор - РИА Новости, 19.12.2025
02:14 19.12.2025
США хотят привлечь $50 миллиардов инвестиций в космический сектор
в мире
сша
дональд трамп
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
США хотят привлечь $50 миллиардов инвестиций в космический сектор

США хотят привлечь $50 миллиардов инвестиций в космический сектор до 2028 года

Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США возле здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США хотят привлечь 50 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в национальный космический сектор до 2028 года, следует из указа американского президента Дональда Трампа.
"Содействие экономическому росту, привлечение не менее 50 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в американский космический сектор к 2028 году, а также увеличение частоты запусков и возвращения космических аппаратов за счет новых и модернизированных объектов", - говорится в указе, опубликованном Белым домом.
При этом США также хотят, чтобы их партнеры и союзники увеличили свой вклад в обеспечение безопасности США и коллективной космической безопасности, отмечается в указе, призывающем обеспечить американское "превосходство" в космосе.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
США будут противодействовать размещению ядерного оружия в космосе
