США хотят привлечь $50 миллиардов инвестиций в космический сектор
2025-12-19T02:14:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США хотят привлечь 50 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в национальный космический сектор до 2028 года, следует из указа американского президента Дональда Трампа.
"Содействие экономическому росту, привлечение не менее 50 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в американский космический сектор к 2028 году, а также увеличение частоты запусков и возвращения космических аппаратов за счет новых и модернизированных объектов", - говорится в указе, опубликованном Белым домом.
При этом США
также хотят, чтобы их партнеры и союзники увеличили свой вклад в обеспечение безопасности США и коллективной космической безопасности, отмечается в указе, призывающем обеспечить американское "превосходство" в космосе.