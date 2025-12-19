США хотят привлечь $50 миллиардов инвестиций в космический сектор

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США хотят привлечь 50 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в национальный космический сектор до 2028 года, следует из указа американского президента Дональда Трампа.

"Содействие экономическому росту, привлечение не менее 50 миллиардов долларов дополнительных инвестиций в американский космический сектор к 2028 году, а также увеличение частоты запусков и возвращения космических аппаратов за счет новых и модернизированных объектов", - говорится в указе, опубликованном Белым домом.