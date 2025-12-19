https://ria.ru/20251219/ssha-2063082005.html
США будут противодействовать размещению ядерного оружия в космосе
США будут противодействовать размещению ядерного оружия в космосе - РИА Новости, 19.12.2025
США будут противодействовать размещению ядерного оружия в космосе
США разрабатывают меры противодействия размещению ядерного оружия в космосе, следует из указа американского президента Дональда Трампа. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T02:11:00+03:00
2025-12-19T02:11:00+03:00
2025-12-19T02:11:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
https://ria.ru/20251219/ssha-2063076840.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
США будут противодействовать размещению ядерного оружия в космосе
США разрабатывают меры противодействия размещению ядерного оружия в космосе
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США разрабатывают меры противодействия размещению ядерного оружия в космосе, следует из указа американского президента Дональда Трампа.
"Обеспечение возможности обнаружения, идентификации и нейтрализации угроз интересам Соединенных Штатов в космическом пространстве, начиная с очень низких околоземных орбит и заканчивая окололунным пространством, включая любое размещение ядерного оружия в космосе", - говорится в указе, опубликованном Белым домом.
В мае Трамп
сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
При этом стоимость "Золотого купола" для США
вместо обещанных 175 миллиардов долларов агентство Блумберг со ссылкой на собственные экспертные оценки оценило в около 1,1 триллиона долларов.