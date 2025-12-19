Рейтинг@Mail.ru
США будут противодействовать размещению ядерного оружия в космосе - РИА Новости, 19.12.2025
02:11 19.12.2025
США будут противодействовать размещению ядерного оружия в космосе
США будут противодействовать размещению ядерного оружия в космосе - РИА Новости, 19.12.2025
США будут противодействовать размещению ядерного оружия в космосе
США разрабатывают меры противодействия размещению ядерного оружия в космосе, следует из указа американского президента Дональда Трампа. РИА Новости, 19.12.2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
США будут противодействовать размещению ядерного оружия в космосе

США разрабатывают меры противодействия размещению ядерного оружия в космосе

Флаги США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США разрабатывают меры противодействия размещению ядерного оружия в космосе, следует из указа американского президента Дональда Трампа.
"Обеспечение возможности обнаружения, идентификации и нейтрализации угроз интересам Соединенных Штатов в космическом пространстве, начиная с очень низких околоземных орбит и заканчивая окололунным пространством, включая любое размещение ядерного оружия в космосе", - говорится в указе, опубликованном Белым домом.
В мае Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
При этом стоимость "Золотого купола" для США вместо обещанных 175 миллиардов долларов агентство Блумберг со ссылкой на собственные экспертные оценки оценило в около 1,1 триллиона долларов.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
США хотят к 2030 году развернуть ядерный реактор на Луне
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
