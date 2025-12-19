США будут противодействовать размещению ядерного оружия в космосе

"Обеспечение возможности обнаружения, идентификации и нейтрализации угроз интересам Соединенных Штатов в космическом пространстве, начиная с очень низких околоземных орбит и заканчивая окололунным пространством, включая любое размещение ядерного оружия в космосе", - говорится в указе, опубликованном Белым домом.