В США при посадке в аэропорту разбился самолет
01:42 19.12.2025 (обновлено: 02:20 19.12.2025)
В США при посадке в аэропорту разбился самолет
Самолет Cessna C550 разбился при посадке в аэропорту в штате Северная Каролина в США, сообщает федеральное управления гражданской авиации (FAA). РИА Новости, 19.12.2025
В США при посадке в аэропорту разбился самолет

В США при посадке в аэропорту в Северной Каролине разбился самолет Cessna C550

© Fotolia / webookemАвтомобиль полиции и пожарная машина на вызове
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове
© Fotolia / webookem
Автомобиль полиции и пожарная машина на вызове. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 19 дек - РИА Новости. Самолет Cessna C550 разбился при посадке в аэропорту в штате Северная Каролина в США, сообщает федеральное управления гражданской авиации (FAA).
"Cessna C550 разбился при посадке в региональном аэропорту Стейтсвилля в Северной Каролине", – говорится в сообщении.
Региональный телеканал WGHP со ссылкой на патрульную службу штата сообщил о семи погибших.
Американский конгрессмен Ричард Хадсон сообщил, что при крушении самолета погибли бывший автогонщик серии NASCAR Грег Биффл и его семья. Сотрудник патрульной и службы еще не идентифицировали тела жертв, но подтверждают, что на борту самолета были, предположительно, экс-гонщик и его близкие.
