В США при посадке в аэропорту разбился самолет

НЬЮ-ЙОРК, 19 дек - РИА Новости. Самолет Cessna C550 разбился при посадке в аэропорту в штате Северная Каролина в США, сообщает федеральное управления гражданской авиации (FAA).

"Cessna C550 разбился при посадке в региональном аэропорту Стейтсвилля в Северной Каролине", – говорится в сообщении.

Американский конгрессмен Ричард Хадсон сообщил, что при крушении самолета погибли бывший автогонщик серии NASCAR Грег Биффл и его семья. Сотрудник патрульной и службы еще не идентифицировали тела жертв, но подтверждают, что на борту самолета были, предположительно, экс-гонщик и его близкие.