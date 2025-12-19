В США при посадке в аэропорту разбился самолет

https://ria.ru/20251219/ssha-2063079904.html
Самолет Cessna C550 разбился при посадке в аэропорту в штате Северная Каролина в США, сообщает федеральное управления гражданской авиации (FAA). РИА Новости, 19.12.2025
В США при посадке в аэропорту в Северной Каролине разбился самолет Cessna C550
НЬЮ-ЙОРК, 19 дек - РИА Новости. Самолет Cessna C550 разбился при посадке в аэропорту в штате Северная Каролина в США, сообщает федеральное управления гражданской авиации (FAA).
"Cessna C550 разбился при посадке в региональном аэропорту Стейтсвилля в Северной Каролине", – говорится в сообщении.
Региональный телеканал WGHP со ссылкой на патрульную службу штата сообщил о семи погибших.
Американский конгрессмен Ричард Хадсон сообщил, что при крушении самолета погибли бывший автогонщик серии NASCAR Грег Биффл и его семья. Сотрудник патрульной и службы еще не идентифицировали тела жертв, но подтверждают, что на борту самолета были, предположительно, экс-гонщик и его близкие.