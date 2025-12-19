Рейтинг@Mail.ru
США хотят к 2030 году развернуть ядерный реактор на Луне - РИА Новости, 19.12.2025
01:04 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/ssha-2063076840.html
США хотят к 2030 году развернуть ядерный реактор на Луне
США хотят к 2030 году развернуть ядерный реактор на Луне - РИА Новости, 19.12.2025
США хотят к 2030 году развернуть ядерный реактор на Луне
США хотят к 2030 году развернуть на Луне ядерный реактор, а также другие элементы постоянного лунного форпоста, следует из указа американского президента... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T01:04:00+03:00
2025-12-19T01:04:00+03:00
в мире
луна
сша
марс
дональд трамп
федор юрчихин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
https://ria.ru/20251216/kosmonavty-2062376823.html
луна
сша
марс
в мире, луна, сша, марс, дональд трамп, федор юрчихин
В мире, Луна, США, Марс, Дональд Трамп, Федор Юрчихин
США хотят к 2030 году развернуть ядерный реактор на Луне

США хотят к 2030 году развернуть ядерный реактор и форпост на Луне

Флаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США хотят к 2030 году развернуть на Луне ядерный реактор, а также другие элементы постоянного лунного форпоста, следует из указа американского президента Дональда Трампа.
"Создание к 2030 году первоначальных элементов постоянной лунной базы для обеспечения устойчивого американского присутствия в космосе и осуществления следующих шагов в исследовании Марса; а также обеспечение в ближайшем будущем использования ядерной энергии в космосе путем развертывания ядерных реакторов на Луне и на орбите, включая реактор для лунной поверхности, готовый к запуску к 2030 году", - говорится в указе, опубликованным Белым домом.
Ранее Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин рассказал РИА Новости, что мир ждёт жёсткая схватка за Луну, она вряд ли будет зоной, свободной от территориальных претензий.
16 декабря, 14:00
 
В миреЛунаСШАМарсДональд ТрампФедор Юрчихин
 
 
