Спецоперация, 19 декабря: ВС РФ освободили 4 населённых пункта

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ВС России освободили четыре населённых пункта, уничтожили до 9920 военнослужащих ВСУ, десять танков и 90 бронемашин, следует из сводки Минобороны РФ.

ВС РФ освободили 4 населённых пункта

Российская группировка войск "Восток" завершила освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили поселок Песчаное Днепропетровской области, сообщило ведомство в понедельник.

Группировка "Запад" освободила населённый пункт Новоплатоновка Харьковской области, сообщило Минобороны РФ во вторник.

Российская группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Герасимовка Днепропетровской области, в среду сообщило Минобороны РФ.

ВСУ потеряли до 9920 военных и 10 танков за неделю

Украинские войска за неделю потеряли до 9920 военнослужащих, десять танков и 90 бронемашин, следует из сводки Минобороны РФ.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета "Гром-2", 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Также в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России Вооруженными силами Российской Федерации с 13 по 19 декабря были нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, центр сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады горючего и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

ПВО уничтожила 94 украинских БПЛА над Россией за ночь

Средства ПВО перехватили и уничтожили 94 беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами России за ночь, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Заявления Путина на прямой линии

Войска РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, противник отходит, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Славянск, Краматорск и Константиновка в настоящее время являются главными укрепрайонами Украины, сказал президент.

Он отметил, что российские войска контролируют Купянск, перед ними стоит важная задача ликвидировать на левом берегу Оскола группировку боевиков ВСУ.

В районе Купянска окружена группировка ВСУ из 15 батальонов, они не получили команды на сложение оружия, шансов у них нет, сказал Путин.

По его словам, более 50% города Гуляйполе находятся под контролем России.

Президент также сообщил, что 50% города Димитров Донецкой Народной Республики взяты под контроль ВС РФ.

Комплектование Вооруженных сил РФ идет в хорошем темпе, отметил он.

Россия готова подумать над тем, чтобы воздержаться от ударов по Украине в день голосования, если там будут проводиться выборы, заявил Путин.

Новых специальных военных операций не будет, если Запад будет относиться с уважением к России, добавил президент.

Россия должна добиться устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы ничего подобного не повторялось, заявил он.

Россия получает из Якутии таких бойцов, которых, возможно, нет во всем мире, сказал глава государства.

Работа по поиску пропавших без вести бойцов будет продолжаться, она будет доведена до того, чтобы свести потери к нулю, отметил Путин.

Он сообщил, что ситуация с выплатами семьям участников специальной военной операции будет взята под дополнительный контроль.

Россия по числу дронов превосходит противника, заявил президент РФ, говоря о конфликте на Украине.

Кроме того, Путин пообещал присвоить разведывательно-штурмовой бригаде "Ветераны" почетное наименование "гвардейская".

Исчерпание резервов ВСУ должно побуждать Киев завершать конфликт мирными средствами, также отметил президент РФ.

Киев понес очень серьезные потери стратегических резервов в результате эффективных действий ВС РФ, заявил он.

Небо Купянска как в мухах от беспилотников, подойти невозможно, но скоро российские военнослужащие пойдут в сторону запада, сказал Путин.

Северск. Детали

Обстановка в Северске стабильная, рассказал на прямой линии с президентом РФ командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, старший лейтенант Минобороны РФ Наран-Очир Горяев.

Командир штурмовой роты также рассказал о страхе мирных жителей перед боевиками ВСУ.

Очир-Горяев сообщил, что потери при взятии Северска были минимальные: из штурмовой группы численностью 157 человек в штурме участвовали 84, из них погибли четверо.

Ещё тысяча