Бойцы ВС России эвакуировали мирных жителей из Красноармейска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 19.12.2025
Бойцы ВС России эвакуировали мирных жителей из Красноармейска
Военнослужащие российской группировки войск "Центр" эвакуировали пятерых мирных жителей из Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2025
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Центр" эвакуировали пятерых мирных жителей из Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" эвакуировали новую группу мирных жителей из пяти человек из Красноармейска Донецкой Народной Республики (ДНР)", - говорится в сообщении.
Некоторые из эвакуированных захватили с собой своих домашних животных. Российские военнослужащие помогали гражданским, переносили их вещи и защищали от средств воздушного нападения украинских боевиков.
После эвакуации мирных жителей разместили в пункте временного пребывания, оказали необходимую помощь. Сейчас эвакуированные находятся в процессе восстановления документов.
