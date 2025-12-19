https://ria.ru/20251219/spetsoperatsiya-2063091461.html
Бойцы ВС России эвакуировали мирных жителей из Красноармейска
Бойцы ВС России эвакуировали мирных жителей из Красноармейска - РИА Новости, 19.12.2025
Бойцы ВС России эвакуировали мирных жителей из Красноармейска
Военнослужащие российской группировки войск "Центр" эвакуировали пятерых мирных жителей из Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T05:18:00+03:00
2025-12-19T05:18:00+03:00
2025-12-19T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751182_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3305e7f056d51f498bf3d0d5cef5829.jpg
https://ria.ru/20251219/spetsoperatsiya-2063091141.html
россия
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751182_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d55c351a60c2f1415c24f8af17eaf9b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноармейск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Донецкая Народная Республика
Бойцы ВС России эвакуировали мирных жителей из Красноармейска
Бойцы ВС РФ эвакуировали пятерых мирных жителей из Красноармейска