Командир ВС России продолжил штурм опорного пункта ВСУ после ранения
Командир ВС России продолжил штурм опорного пункта ВСУ после ранения
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Старший лейтенант российских Вооружённых сил Александр Скрипин в ходе одного из эпизодов специальной военной операции сбил украинский дрон, получил осколочное ранение, и продолжил командовать своими бойцами, в результате был занят опорный пункт противника, сообщили в Минобороны РФ.
Скрипин при передвижении к вражеским позициям заметил в воздухе FPV-дрон противника, приближавшийся к его подразделению. Старший лейтенант быстро сориентировался и метким огнем из личного стрелкового оружия поразил дрон. Беспилотник сдетонировал в воздухе, Скрипин при этом получил легкое осколочное ранение, но продолжил руководить своим личным составом для выполнения боевой задачи.
"Несмотря на ожесточенное сопротивление врага, российская штурмовая группа под грамотным управлением старшего лейтенанта Александра Скрипина овладела вражеским опорным пунктом, уничтожив противника на позициях, без потерь среди личного состава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря профессионализму и грамотному руководству Скрипина штурмовая группа выполнила боевую задачу и заняла важные рубежи. Это способствовало дальнейшему продвижению российских подразделений.