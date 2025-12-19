Рейтинг@Mail.ru
Командир ВС России продолжил штурм опорного пункта ВСУ после ранения - РИА Новости, 19.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:27 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/spetsoperatsiya-2063074552.html
Командир ВС России продолжил штурм опорного пункта ВСУ после ранения
Командир ВС России продолжил штурм опорного пункта ВСУ после ранения - РИА Новости, 19.12.2025
Командир ВС России продолжил штурм опорного пункта ВСУ после ранения
Старший лейтенант российских Вооружённых сил Александр Скрипин в ходе одного из эпизодов специальной военной операции сбил украинский дрон, получил осколочное... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T00:27:00+03:00
2025-12-19T00:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://ria.ru/20251219/spetsoperatsiya-2063074005.html
россия
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Командир ВС России продолжил штурм опорного пункта ВСУ после ранения

Командир ВС РФ продолжил штурм опорника ВСУ после того, как был ранен дроном

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Старший лейтенант российских Вооружённых сил Александр Скрипин в ходе одного из эпизодов специальной военной операции сбил украинский дрон, получил осколочное ранение, и продолжил командовать своими бойцами, в результате был занят опорный пункт противника, сообщили в Минобороны РФ.
Скрипин при передвижении к вражеским позициям заметил в воздухе FPV-дрон противника, приближавшийся к его подразделению. Старший лейтенант быстро сориентировался и метким огнем из личного стрелкового оружия поразил дрон. Беспилотник сдетонировал в воздухе, Скрипин при этом получил легкое осколочное ранение, но продолжил руководить своим личным составом для выполнения боевой задачи.
"Несмотря на ожесточенное сопротивление врага, российская штурмовая группа под грамотным управлением старшего лейтенанта Александра Скрипина овладела вражеским опорным пунктом, уничтожив противника на позициях, без потерь среди личного состава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря профессионализму и грамотному руководству Скрипина штурмовая группа выполнила боевую задачу и заняла важные рубежи. Это способствовало дальнейшему продвижению российских подразделений.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
