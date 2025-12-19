https://ria.ru/20251219/spetsoperatsiya-2063074005.html
Раненый боец ВС России эвакуировал товарища с линии соприкосновения
Раненый боец ВС России эвакуировал товарища с линии соприкосновения - РИА Новости, 19.12.2025
Раненый боец ВС России эвакуировал товарища с линии соприкосновения
Сержант российских Вооружённых сил Николай Бурдинский эвакуировал раненого боевого товарища несмотря на то, что сам был ранен дроном противника в ходе этой...
Раненый боец ВС России эвакуировал товарища с линии соприкосновения
Раненый дроном российский боец эвакуировал товарища с линии соприкосновения
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сержант российских Вооружённых сил Николай Бурдинский эвакуировал раненого боевого товарища несмотря на то, что сам был ранен дроном противника в ходе этой операции, сообщили в Минобороны РФ.
Бурдинский должен был на линии боевого соприкосновения эвакуировать раненого российского военнослужащего. До назначенной позиции он смог добраться несмотря на плотный огонь противника и оказать ему первую помощь.
Во время эвакуации сержант заметил в воздухе разведывательный дрон противника. Он догадался, что этот БПЛА противник может использовать для того, чтобы наводить огонь на Бурдинского и раненого товарища. Боец точными выстрелами уничтожил беспилотник и продолжил движение.
"Несмотря на это, противник атаковал их с помощью FPV-дрона. В результате детонации сержант Николай Бурдинский получил легкое осколочное ранение. Проявив хладнокровие, Николай оказал себе медицинскую помощь и продолжил движение, благодаря чему раненый боевой товарищ своевременно был доставлен до точки эвакуации", - говорится в сообщении.
Благодаря мужественным и самоотверженным действиям сержанта Бурдинского была спасена жизнь российского военнослужащего, подчеркнули в ведомстве.