Раненый боец ВС России эвакуировал товарища с линии соприкосновения
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:17 19.12.2025
Раненый боец ВС России эвакуировал товарища с линии соприкосновения
Раненый боец ВС России эвакуировал товарища с линии соприкосновения
Сержант российских Вооружённых сил Николай Бурдинский эвакуировал раненого боевого товарища несмотря на то, что сам был ранен дроном противника в ходе этой... РИА Новости, 19.12.2025
Специальная военная операция на Украине, Россия
Раненый боец ВС России эвакуировал товарища с линии соприкосновения

Раненый дроном российский боец эвакуировал товарища с линии соприкосновения

Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сержант российских Вооружённых сил Николай Бурдинский эвакуировал раненого боевого товарища несмотря на то, что сам был ранен дроном противника в ходе этой операции, сообщили в Минобороны РФ.
Бурдинский должен был на линии боевого соприкосновения эвакуировать раненого российского военнослужащего. До назначенной позиции он смог добраться несмотря на плотный огонь противника и оказать ему первую помощь.
Во время эвакуации сержант заметил в воздухе разведывательный дрон противника. Он догадался, что этот БПЛА противник может использовать для того, чтобы наводить огонь на Бурдинского и раненого товарища. Боец точными выстрелами уничтожил беспилотник и продолжил движение.
"Несмотря на это, противник атаковал их с помощью FPV-дрона. В результате детонации сержант Николай Бурдинский получил легкое осколочное ранение. Проявив хладнокровие, Николай оказал себе медицинскую помощь и продолжил движение, благодаря чему раненый боевой товарищ своевременно был доставлен до точки эвакуации", - говорится в сообщении.
Благодаря мужественным и самоотверженным действиям сержанта Бурдинского была спасена жизнь российского военнослужащего, подчеркнули в ведомстве.
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
