СМИ сообщили Украине плохие новости после фиаско на саммите ЕС
12:42 19.12.2025 (обновлено: 12:43 19.12.2025)
СМИ сообщили Украине плохие новости после фиаско на саммите ЕС
Провал европейских союзников по передаче российских активов Киеву поставил крест на Украине, пишет The Spectator. РИА Новости, 19.12.2025
в мире, украина, киев, антониу кошта, москва, евросовет, евросоюз, санкции в отношении россии, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Антониу Кошта, Москва, Евросовет, Евросоюз, Санкции в отношении России, Еврокомиссия
© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Провал европейских союзников по передаче российских активов Киеву поставил крест на Украине, пишет The Spectator.
"После отказа в предоставлении репарационного кредита, или, по крайней мере, его отсрочки, финансовая поддержка Киева стала более ненадежной, чем когда-либо. Американцы пытаются добиться мира, а Европа решила продолжить финансирование войны. В результате Украина буквально доживает последние дни", — говорится в публикации.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед саммитом ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Признание Каллас о России вызвало переполох на Западе
Вчера, 09:03
Обозреватель указал, что даже если бы союзники Киева смогли передать ему российские активы, значительная их часть пошла бы на погашение предоставленного в 2024 кредита и на закупку дорогостоящего вооружения, что не сильно помогло бы Украине в ее тяжелой экономической ситуации.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Президент России Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Жесткое заявление Путина вызвало панику на Западе
Вчера, 12:04
 
В миреУкраинаКиевАнтониу КоштаМоскваЕвросоветЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЕврокомиссия
 
 
