МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Провал европейских союзников по передаче российских активов Киеву поставил крест на Украине, пишет The Spectator.
«
"После отказа в предоставлении репарационного кредита, или, по крайней мере, его отсрочки, финансовая поддержка Киева стала более ненадежной, чем когда-либо. Американцы пытаются добиться мира, а Европа решила продолжить финансирование войны. В результате Украина буквально доживает последние дни", — говорится в публикации.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.