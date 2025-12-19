Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, передал ли СПЧ Путину список на помилование - РИА Новости, 19.12.2025
01:37 19.12.2025
В Кремле рассказали, передал ли СПЧ Путину список на помилование
В Кремле рассказали, передал ли СПЧ Путину список на помилование - РИА Новости, 19.12.2025
В Кремле рассказали, передал ли СПЧ Путину список на помилование
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости сообщил, что ему пока неизвестно, был ли передан президенту РФ Владимиру Путину список лиц... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T01:37:00+03:00
2025-12-19T01:37:00+03:00
общество
россия
владимир путин
дмитрий песков
ева меркачева
россия
общество, россия, владимир путин, дмитрий песков, ева меркачева
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ева Меркачева
В Кремле рассказали, передал ли СПЧ Путину список на помилование

Песков сообщил, что пока не знает, передал ли СПЧ Путину список на помилование

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости сообщил, что ему пока неизвестно, был ли передан президенту РФ Владимиру Путину список лиц на помилование, подготовкой которого занимался Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
В декабре на встрече СПЧ с президентом член совета Ева Меркачева попросила Путина помиловать перед Новым годом инвалидов и женщин с детьми, которые осуждены впервые за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. Глава государства пообещал посмотреть подготовленные правозащитниками списки.
Позднее Меркачева сообщила РИА Новости, что СПЧ подключит исправительные учреждения для дополнения списка людей на помилование, который направят президенту.
"Не знаю, мы не располагаем информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос агентства, передали ли уже Путину списки на помилование.
ОбществоРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковЕва Меркачева
 
 
