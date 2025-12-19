В Кремле рассказали, передал ли СПЧ Путину список на помилование

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости сообщил, что ему пока неизвестно, был ли передан президенту РФ Владимиру Путину список лиц на помилование, подготовкой которого занимался Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).