Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при ЧП в пермском политехе

ПЕРМЬ, 19 дек - РИА Новости. Состояние пермяка, серьезно пострадавшего при ЧП в здании местного политехнического университета, улучшилось и оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

"На сегодняшний день один пострадавший продолжает лечение в условиях стационара и получает всю необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное", - рассказали в краевом министерстве.