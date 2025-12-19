Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при ЧП в пермском политехе

ПЕРМЬ, 19 дек - РИА Новости. Состояние пермяка, серьезно пострадавшего при ЧП в здании местного политехнического университета, улучшилось и оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Во время лабораторных испытаний 11 декабря в здании политехнического университета в Перми на гидродинамическом стенде произошло разрушение колеса турбины. По информации вуза и следствия, осколки пробили защитные конструкции и травмировали людей, которые находились в комнате управления. В результате происшествия погибли мужчина - руководитель завода, изготовившего образец, и его 8-летняя дочь. Еще трое человек пострадали, один из них был в тяжелом состоянии, а один от госпитализации отказался. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"На сегодняшний день один пострадавший продолжает лечение в условиях стационара и получает всю необходимую медицинскую помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное", - рассказали в краевом министерстве.