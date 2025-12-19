Рейтинг@Mail.ru
В Сочи грузовик сбил двух пенсионеров
11:22 19.12.2025
В Сочи грузовик сбил двух пенсионеров
Водитель грузового автомобиля сбил двух пенсионеров, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора в Лазаревском районе Сочи,... РИА Новости, 19.12.2025
происшествия
сочи
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
mercedes
сочи
краснодарский край
СОЧИ, 19 дек - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля сбил двух пенсионеров, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора в Лазаревском районе Сочи, один из пешеходов погиб, второй находится в больнице, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"Предварительно установлено, что сегодня утром в Лазаревском районе 39-летний водитель за рулем грузового Mercedes наехал на двух 76-летних мужчин, переходящих дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. На месте ДТП один из пенсионеров погиб, другой доставлен в медучреждение", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, сейчас проводится проверка.
