https://ria.ru/20251219/sochi-2063150701.html
В Сочи грузовик сбил двух пенсионеров
В Сочи грузовик сбил двух пенсионеров - РИА Новости, 19.12.2025
В Сочи грузовик сбил двух пенсионеров
Водитель грузового автомобиля сбил двух пенсионеров, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора в Лазаревском районе Сочи,... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:22:00+03:00
2025-12-19T11:22:00+03:00
2025-12-19T11:27:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
mercedes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063151832_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_8f88f3970e18b52cef35f60a37753862.jpg
https://ria.ru/20251216/dtp-2062504962.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063151832_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_197aa44fc9c35dd9fde64a797503b264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), mercedes
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Mercedes
В Сочи грузовик сбил двух пенсионеров
В Сочи грузовик сбил двух пенсионеров на пешеходном переходе