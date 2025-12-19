Более 300 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Смоленске

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Смоленске подвели промежуточные итоги активной работы по формированию единого архитектурного облика; так, в этом году было демонтировано 332 незаконные рекламные конструкции, сообщает пресс-служба администрации города.

Второй год подряд в городе реализуется концепция дизайн-кода – комплекс правил, призванных упорядочить городскую среду и повысить ее эстетическую привлекательность. Особое внимание уделяется гармонизации торговой инфраструктуры.

Также в этом году управлением архитектуры и градостроительства выдано более 250 архитектурных заданий на приведение объектов в соответствие с новыми правилами и согласовано свыше 180 паспортов фасадов.

Параллельно ведется целенаправленная работа по упорядочению нестационарной торговой инфраструктуры. За два года в Смоленске демонтировано 540 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). Если в первый год акцент был сделан на расчистке муниципальных земель (демонтировано 355 объектов), то в текущем году удалось добиться значительного прогресса в решении более сложной задачи – работы на частных территориях. Благодаря конструктивному диалогу с собственниками, 135 объектов были демонтированы их собственными силами. Таким образом, всего в 2025 году ликвидировано 185 НТО. Работа по приведению торговой инфраструктуры к единому стандарту и демонтажу несанкционированных объектов будет продолжена и в следующем году.

Единый свод правил, разработанный с учетом предложений смоленских архитекторов, озвученных на градостроительном совете, детально описывает принципы оформления городского пространства. Документ устанавливает требования к внешнему виду зданий, акцентируя необходимость соответствия утвержденному паспорту фасада, и предусматривает использование узнаваемой символики Смоленска.