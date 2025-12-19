Рейтинг@Mail.ru
Более 300 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Смоленске - РИА Новости, 19.12.2025
Смоленская область
Смоленская область
 
16:07 19.12.2025
Более 300 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Смоленске
В Смоленске подвели промежуточные итоги активной работы по формированию единого архитектурного облика; так, в этом году было демонтировано 332 незаконные... РИА Новости, 19.12.2025
смоленская область
александр новиков
смоленск
смоленск
александр новиков, смоленск
Смоленская область, Александр Новиков, Смоленск
Более 300 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Смоленске

В Смоленске подвели итоги работы по формированию единого архитектурного облика

CC BY-SA 2.0 / Guy Fawkes / СмоленскСмоленск
Смоленск - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
CC BY-SA 2.0 / Guy Fawkes / Смоленск
Смоленск. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Смоленске подвели промежуточные итоги активной работы по формированию единого архитектурного облика; так, в этом году было демонтировано 332 незаконные рекламные конструкции, сообщает пресс-служба администрации города.
Второй год подряд в городе реализуется концепция дизайн-кода – комплекс правил, призванных упорядочить городскую среду и повысить ее эстетическую привлекательность. Особое внимание уделяется гармонизации торговой инфраструктуры.
Также в этом году управлением архитектуры и градостроительства выдано более 250 архитектурных заданий на приведение объектов в соответствие с новыми правилами и согласовано свыше 180 паспортов фасадов.
Параллельно ведется целенаправленная работа по упорядочению нестационарной торговой инфраструктуры. За два года в Смоленске демонтировано 540 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). Если в первый год акцент был сделан на расчистке муниципальных земель (демонтировано 355 объектов), то в текущем году удалось добиться значительного прогресса в решении более сложной задачи – работы на частных территориях. Благодаря конструктивному диалогу с собственниками, 135 объектов были демонтированы их собственными силами. Таким образом, всего в 2025 году ликвидировано 185 НТО. Работа по приведению торговой инфраструктуры к единому стандарту и демонтажу несанкционированных объектов будет продолжена и в следующем году.
Единый свод правил, разработанный с учетом предложений смоленских архитекторов, озвученных на градостроительном совете, детально описывает принципы оформления городского пространства. Документ устанавливает требования к внешнему виду зданий, акцентируя необходимость соответствия утвержденному паспорту фасада, и предусматривает использование узнаваемой символики Смоленска.
"Дизайн-код – это не просто свод ограничений, это инструмент созидания, который помогает нам вернуть историческому центру Смоленска его уникальность. Мы видим, как постепенно меняется облик улиц: исчезает хаотичная реклама, фасады становятся чище и гармоничнее. Эта работа напрямую влияет на то, как чувствуют себя в городе жители и гости, формируя ощущение порядка, безопасности и красоты", - сказал глава города Александр Новиков.
Вид на Смоленск - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Смоленск поделится опытом благоустройства с Могилевом
Смоленская область, Александр Новиков, Смоленск
 
 
