Рейтинг@Mail.ru
Смоленск поделится опытом благоустройства с Могилевом - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
16:05 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/smolensk-2063324655.html
Смоленск поделится опытом благоустройства с Могилевом
Смоленск поделится опытом благоустройства с Могилевом - РИА Новости, 19.12.2025
Смоленск поделится опытом благоустройства с Могилевом
Делегация из Республики Беларусь во главе с мэром Могилева Сергеем Чертковым посетит 22 декабря Смоленск с рабочим визитом, город поделится своим опытом... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:05:00+03:00
2025-12-19T16:05:00+03:00
смоленская область
смоленск
могилев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778296945_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_ac2cfbc7230f58a796a235d51c7a869d.jpg
смоленск
могилев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778296945_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_c1d568686060daea01942db3d7fde8cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленск, могилев
Смоленская область, Смоленск, Могилев
Смоленск поделится опытом благоустройства с Могилевом

Смоленск поделится с делегацией Могилева опытом благоустройства

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВид на Смоленск
Вид на Смоленск - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вид на Смоленск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Делегация из Республики Беларусь во главе с мэром Могилева Сергеем Чертковым посетит 22 декабря Смоленск с рабочим визитом, город поделится своим опытом благоустройства с гостями, сообщает пресс-служба администрации областного центра.
Могилев является одним из ключевых городов-побратимов Смоленска, и развитие партнерских связей с регионами Беларуси остается важным направлением внешней политики города и области.
Смоленск исторически поддерживает тесные дружественные отношения с Республикой Беларусь, выступая своеобразным мостом между Москвой и Минском. Помимо Могилева, городами-побратимами также являются Орша, Витебск и Московский район Минска. Администрация Смоленска нацелена на дальнейшее активное расширение связей как с городами России, так и с побратимами из дружественных стран.
В рамках программы визита белорусским коллегам будут продемонстрированы наиболее значимые объекты благоустройства, реализованные в Смоленске. В их числе – знаковый сквер имени Шеина на улице Исаковского, созданный при финансовой поддержке бюджетов всех уровней и оснащенный современной инфраструктурой, включая мультимедийный экран под открытым небом; Реадовский парк, масштабное благоустройство которого ведется в рамках инвестиционного проекта с корпорацией "ДОМ.РФ", и другие обновленные пространства. Всего в 2025 году в Смоленске было комплексно благоустроено 15 крупных общественных территорий.
 
Смоленская областьСмоленскМогилев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала