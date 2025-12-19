Смоленск поделится опытом благоустройства с Могилевом

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Делегация из Республики Беларусь во главе с мэром Могилева Сергеем Чертковым посетит 22 декабря Смоленск с рабочим визитом, город поделится своим опытом благоустройства с гостями, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Могилев является одним из ключевых городов-побратимов Смоленска, и развитие партнерских связей с регионами Беларуси остается важным направлением внешней политики города и области.

Смоленск исторически поддерживает тесные дружественные отношения с Республикой Беларусь, выступая своеобразным мостом между Москвой и Минском. Помимо Могилева, городами-побратимами также являются Орша, Витебск и Московский район Минска. Администрация Смоленска нацелена на дальнейшее активное расширение связей как с городами России, так и с побратимами из дружественных стран.