Смоленск поделится опытом благоустройства с Могилевом

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Делегация из Республики Беларусь во главе с мэром Могилева Сергеем Чертковым посетит 22 декабря Смоленск с рабочим визитом, город поделится своим опытом благоустройства с гостями, сообщает пресс-служба администрации областного центра.
Могилев является одним из ключевых городов-побратимов Смоленска, и развитие партнерских связей с регионами Беларуси остается важным направлением внешней политики города и области.
Смоленск исторически поддерживает тесные дружественные отношения с Республикой Беларусь, выступая своеобразным мостом между Москвой и Минском. Помимо Могилева, городами-побратимами также являются Орша, Витебск и Московский район Минска. Администрация Смоленска нацелена на дальнейшее активное расширение связей как с городами России, так и с побратимами из дружественных стран.
В рамках программы визита белорусским коллегам будут продемонстрированы наиболее значимые объекты благоустройства, реализованные в Смоленске. В их числе – знаковый сквер имени Шеина на улице Исаковского, созданный при финансовой поддержке бюджетов всех уровней и оснащенный современной инфраструктурой, включая мультимедийный экран под открытым небом; Реадовский парк, масштабное благоустройство которого ведется в рамках инвестиционного проекта с корпорацией "ДОМ.РФ", и другие обновленные пространства. Всего в 2025 году в Смоленске было комплексно благоустроено 15 крупных общественных территорий.