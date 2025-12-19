https://ria.ru/20251219/smi-2063170575.html
Мировые СМИ транслируют прямую линию с Путиным
Телеканалы и издания по всему миру ведут трансляцию прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 19.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
Ведущие "Итогов года" Павел Зарубин и Екатерина Березовская готовятся к началу программы
