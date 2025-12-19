В Сети начали запускать трансляции для освещения прямой линии Путина

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Мировые СМИ начали запускать трансляции и страницы на своих сайтах для освещения прямой линии президента России Владимира Путина в пятницу.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Она пройдет в формате прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
Так, например, издание Politico запустило страницу на сайте для публикации обновлений в режиме реального времени во время прямой линии.
Мероприятие также анонсировали в публикациях на своих сайтах агентство Рейтер, французский телеканал France 24 и польский TVP World. О предстоящей прямой линии писали американская газета New York Times, издание Business insider, сингапурский новостной канал Channel News Asia.
Также ряд видеотрансляций уже был запущен за несколько часов до начала в YouTube, в том числе порталом APT.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.