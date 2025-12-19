https://ria.ru/20251219/smi-2063109891.html
План ЕС по российским активам потерпел крах, пишет Politico
План ЕС по российским активам потерпел крах, пишет Politico
План ЕС по российским активам потерпел крах, пишет Politico
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. План ЕС по использованию замороженных российских активов под кредит Киеву потерпел крах, пишет газета Politico, комментируя решение, принятое европейскими лидерами по итогам саммита.
"План использования замороженных российских активов для погашения кредита, долгое время остававшийся единственной рассматриваемой идеей, потерпел крах", - пишет издание.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что за идеей конфискации активов РФ стояли страны, "которые эмоционально живут во вражде с Россией", но рациональность восторжествовала.
Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.