Рейтинг@Mail.ru
План ЕС по российским активам потерпел крах, пишет Politico - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 19.12.2025 (обновлено: 09:26 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/smi-2063109891.html
План ЕС по российским активам потерпел крах, пишет Politico
План ЕС по российским активам потерпел крах, пишет Politico - РИА Новости, 19.12.2025
План ЕС по российским активам потерпел крах, пишет Politico
План ЕС по использованию замороженных российских активов под кредит Киеву потерпел крах, пишет газета Politico, комментируя решение, принятое европейскими... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T09:09:00+03:00
2025-12-19T09:26:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
антониу кошта
евросоюз
politico
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20251218/zelenskiy-2062996591.html
https://ria.ru/20251219/aktivy-2063105694.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, антониу кошта, евросоюз, politico, евросовет, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Киев, Украина, Антониу Кошта, Евросоюз, Politico, Евросовет, Санкции в отношении России
План ЕС по российским активам потерпел крах, пишет Politico

Politico: план ЕС по использованию замороженных российских активов потерпел крах

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. План ЕС по использованию замороженных российских активов под кредит Киеву потерпел крах, пишет газета Politico, комментируя решение, принятое европейскими лидерами по итогам саммита.
"План использования замороженных российских активов для погашения кредита, долгое время остававшийся единственной рассматриваемой идеей, потерпел крах", - пишет издание.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ЕС примет решение по российским активам до конца года, заявил Зеленский
18 декабря, 17:33
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что за идеей конфискации активов РФ стояли страны, "которые эмоционально живут во вражде с Россией", но рациональность восторжествовала.
Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ назвали решение ЕС по активам России ударом по Мерцу и фон дер Ляйен
Вчера, 08:37
 
В миреРоссияКиевУкраинаАнтониу КоштаЕвросоюзPoliticoЕвросоветСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала