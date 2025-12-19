Причину смерти постояльцев в видновском пансионате установит экспертиза

Уточняется, что 19 декабря 2025 года в экстренные службы поступила информация о том, что в частном пансионате, расположенном в городском округе Видное, постояльцы обратились с жалобами на самочувствие. В медицинское учреждение госпитализированы 15 постояльцев с признаками отравления, еще три человека скончались. Точная причина их смерти будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований.