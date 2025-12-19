https://ria.ru/20251219/sk-2063422550.html
Причину смерти постояльцев в видновском пансионате установит экспертиза
Причину отравления постояльцев в пансионате в подмосковном Видном установит экспертиза, сообщает СК Подмосковья в Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2025
Точную причину смерти постояльцев в видновском пансионате установит экспертиза