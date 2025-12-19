Рейтинг@Mail.ru
Причину смерти постояльцев в видновском пансионате установит экспертиза - РИА Новости, 19.12.2025
20:12 19.12.2025 (обновлено: 21:31 19.12.2025)
Причину смерти постояльцев в видновском пансионате установит экспертиза
Причину отравления постояльцев в пансионате в подмосковном Видном установит экспертиза, сообщает СК Подмосковья в Telegram-канале. РИА Новости, 19.12.2025
© Фото : СК Подмосковья/TelegramЭкстренные службы возле пансионата "Долгожитель" в Видном Московской области, где произошло массовое отравление
Экстренные службы возле пансионата Долгожитель в Видном Московской области, где произошло массовое отравление - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : СК Подмосковья/Telegram
Экстренные службы возле пансионата "Долгожитель" в Видном Московской области, где произошло массовое отравление
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Причину отравления постояльцев в пансионате в подмосковном Видном установит экспертиза, сообщает СК Подмосковья в Telegram-канале.
Видном возбуждено уголовное дело по факту массового отравления людей в пансионате. Территориальным следственным отделом ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление постояльцев пансионата (часть 2 статья 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 19 декабря 2025 года в экстренные службы поступила информация о том, что в частном пансионате, расположенном в городском округе Видное, постояльцы обратились с жалобами на самочувствие. В медицинское учреждение госпитализированы 15 постояльцев с признаками отравления, еще три человека скончались. Точная причина их смерти будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований.
Кроме того, следователи и криминалисты совместно с представителями Роспотребнадзора выехали на место происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
 
