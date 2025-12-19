https://ria.ru/20251219/sk-2063422197.html
После отравления в подмосковном пансионате возбудили дело
После отравления в подмосковном пансионате возбудили дело - РИА Новости, 20.12.2025
После отравления в подмосковном пансионате возбудили дело
Три человека погибли в результате массового отравления постояльцев частного пансионата в Видном, возбуждено дело, сообщили в подмосковном Следственном комитете. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-19T20:10:00+03:00
2025-12-19T20:10:00+03:00
2025-12-20T00:07:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
видное
московская область (подмосковье)
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063425751_0:880:1179:1543_1920x0_80_0_0_6c786b83c6ce056bc180337a89d33756.jpg
https://ria.ru/20250203/otravleniya-1994199839.html
видное
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063425751_0:770:1179:1654_1920x0_80_0_0_731fd1920b26983a39e3e6f528e17ce4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), происшествия, видное, московская область (подмосковье), россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, здоровье
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Видное, Московская область (Подмосковье), Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Здоровье
После отравления в подмосковном пансионате возбудили дело
СК: жертвами отравления в пансионате для пенсионеров в Видном стали три человека