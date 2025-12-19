После отравления в подмосковном пансионате возбудили дело

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление постояльцев пансионата", — рассказали там.

Сегодня вечером в экстренные службы поступила информация о жалобах постояльцев частного пансионата на самочувствие. Тридцать из них увезли в больницы с признаками отравления, еще трое погибли. Причину установит судебно-медицинская экспертиза.