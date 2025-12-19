Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии впервые вынесли приговор воевавшему за ВСУ наемнику - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 19.12.2025 (обновлено: 06:05 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/shveytsariya-2063074973.html
В Швейцарии впервые вынесли приговор воевавшему за ВСУ наемнику
В Швейцарии впервые вынесли приговор воевавшему за ВСУ наемнику - РИА Новости, 19.12.2025
В Швейцарии впервые вынесли приговор воевавшему за ВСУ наемнику
Суд Швейцарии впервые вынес приговор наемнику, воевавшему на стороне ВСУ, он приговорен к 1,5 года условного срока, сообщает телеканал RTS. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T00:37:00+03:00
2025-12-19T06:05:00+03:00
в мире
швейцария
израиль
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
европол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg
https://ria.ru/20251218/sud-2062866420.html
https://ria.ru/20251217/sud-2062674614.html
швейцария
израиль
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53a0ec612bfc9d75e409e2b13b8e5293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, израиль, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, европол
В мире, Швейцария, Израиль, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Европол
В Швейцарии впервые вынесли приговор воевавшему за ВСУ наемнику

В Швейцарии воевавший за ВСУ наемник получил 1,5 года условного срока

© iStock.com / Carmen RaioФлаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© iStock.com / Carmen Raio
Флаг Швейцарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 19 дек – РИА Новости. Суд Швейцарии впервые вынес приговор наемнику, воевавшему на стороне ВСУ, он приговорен к 1,5 года условного срока, сообщает телеканал RTS.
"В своем решении военный трибунал признал 49-летнего мужчину виновным в службе в иностранной армии в течение не менее одного года. Он приговорен к условному сроку в полтора года", — сообщило СМИ.
Британский наемник, приговоренный к 13 годам колонии строгого режима в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В ДНР вынесли приговор британскому наемнику, воевавшему за ВСУ
Вчера, 11:40
Речь идет о 49-летнем гражданине Швейцарии и Израиля Ави Дороне Мотоле. В июле Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в его отношении. Он был признан виновным по части 3 статьи 359 УК (участие наемника в вооруженном конфликте). Суд заочно приговорил Мотолу к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Слушание состоялось в суде города Майлен кантона Цюрих в отсутствие обвиняемого.
Согласно обвинительному заключению, Мотола служил на Украине с февраля 2022 года как минимум до декабря 2024 года. При этом судьи приостановили исполнение приговора на четыре года, сославшись на то, что это первое военное преступление Мотолы. В суде напомнили, что самовольное решение отправиться воевать в рядах иностранной армии противоречит законодательству Швейцарии.
Военная прокуратура запрашивала наказание в виде шести месяцев реального тюремного срока. Однако суд не удовлетворил запрос. Он также отклонил ходатайство защиты об оправдании подсудимого под предлогом "недостатка доказательств".
Швейцарец неоднократно рассказывал в СМИ, что воевал в составе группы наемников на Украине против российских военных. Кроме того, обвиняемый находится в списке Европола, содержащем имена 573 потенциальных международных наемников в Украине, отмечает СМИ.
Согласно показаниям его матери на суде, он "всегда питал слабость к оружию". В прошлом врачи предполагали, что у него может быть шизофрения и раздвоение личности. С 2014 по 2017 год он отбывал тюремный срок, который впоследствии был заменен на стационарную терапию в клинике после осуждения за другие преступления.
У подсудимого нет школьного аттестата, он не прошел никакого формального обучения. Последние семь лет он проживает в Израиле.
Гражданин США Стивен Хаббард в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Суд в Мордовии отказал в УДО американскому наемнику Хаббарду
17 декабря, 15:33
 
В миреШвейцарияИзраильДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаЕвропол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала