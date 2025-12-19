В Швейцарии впервые вынесли приговор воевавшему за ВСУ наемнику

ЖЕНЕВА, 19 дек – РИА Новости. Суд Швейцарии впервые вынес приговор наемнику, воевавшему на стороне ВСУ, он приговорен к 1,5 года условного срока, сообщает телеканал Суд Швейцарии впервые вынес приговор наемнику, воевавшему на стороне ВСУ, он приговорен к 1,5 года условного срока, сообщает телеканал RTS

"В своем решении военный трибунал признал 49-летнего мужчину виновным в службе в иностранной армии в течение не менее одного года. Он приговорен к условному сроку в полтора года", — сообщило СМИ.

Речь идет о 49-летнем гражданине Швейцарии Израиля Ави Дороне Мотоле. В июле Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в его отношении. Он был признан виновным по части 3 статьи 359 УК (участие наемника в вооруженном конфликте). Суд заочно приговорил Мотолу к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Слушание состоялось в суде города Майлен кантона Цюрих в отсутствие обвиняемого.

Согласно обвинительному заключению, Мотола служил на Украине с февраля 2022 года как минимум до декабря 2024 года. При этом судьи приостановили исполнение приговора на четыре года, сославшись на то, что это первое военное преступление Мотолы. В суде напомнили, что самовольное решение отправиться воевать в рядах иностранной армии противоречит законодательству Швейцарии.

Военная прокуратура запрашивала наказание в виде шести месяцев реального тюремного срока. Однако суд не удовлетворил запрос. Он также отклонил ходатайство защиты об оправдании подсудимого под предлогом "недостатка доказательств".

Швейцарец неоднократно рассказывал в СМИ, что воевал в составе группы наемников на Украине против российских военных. Кроме того, обвиняемый находится в списке Европола , содержащем имена 573 потенциальных международных наемников в Украине, отмечает СМИ.

Согласно показаниям его матери на суде, он "всегда питал слабость к оружию". В прошлом врачи предполагали, что у него может быть шизофрения и раздвоение личности. С 2014 по 2017 год он отбывал тюремный срок, который впоследствии был заменен на стационарную терапию в клинике после осуждения за другие преступления.