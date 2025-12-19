Рейтинг@Mail.ru
Командир штурмовой роты рассказал о взятии Северска - РИА Новости, 19.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 19.12.2025 (обновлено: 14:55 19.12.2025)
Командир штурмовой роты рассказал о взятии Северска
Командир штурмовой роты рассказал о взятии Северска
Двадцать четыре группы бойцов, 84 человека были задействованы при взятии Северска, рассказал командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной...
Командир штурмовой роты рассказал о взятии Северска

Командир штурмовой роты Очир-Горяев: во взятии Северска участвовали 84 человека

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Двадцать четыре группы бойцов, 84 человека были задействованы при взятии Северска, рассказал командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, старший лейтенант Минобороны РФ Наран Очир-Горяев.
"В штурмовой группе у меня 157 человек. При взятии Северска были задействованы 24 группы, 84 человека", - рассказал Очир-Горяев в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина, совмещенной с пресс-конференцией.
Освобождённый Северск - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Командир штурмовиков рассказал о погибших бойцах при взятии Северска
