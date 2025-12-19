https://ria.ru/20251219/seversk-2063182316.html
Командир штурмовой группы сообщил о минимальных потерях при взятии Северска
Командир штурмовой группы сообщил о минимальных потерях при взятии Северска - РИА Новости, 19.12.2025
Командир штурмовой группы сообщил о минимальных потерях при взятии Северска
Потери при взятии Северска были минимальными, рассказал командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T12:32:00+03:00
2025-12-19T12:32:00+03:00
2025-12-19T12:40:00+03:00
северск
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063177544_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_9014ef7e86a798bf16164470482be260.jpg
https://ria.ru/20251218/zelenskiy-2062897638.html
северск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063177544_150:0:1051:676_1920x0_80_0_0_fae334bbd543a23b6fe29d50abad2600.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северск, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, безопасность, россия
Северск, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Командир штурмовой группы сообщил о минимальных потерях при взятии Северска
Командир штурмовой группы заявил о минимальных потерях при взятии Северска