Командир штурмовиков рассказал о погибших бойцах при взятии Северска

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Потери при взятии Северска были минимальные: из штурмовой группы численностью 157 человек в штурме участвовали 84, из них погибли четверо, заявил командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, старший лейтенант министерства обороны Российской Федерации Наран Очир-Горяев.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.