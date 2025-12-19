Рейтинг@Mail.ru
Командир штурмовиков рассказал о погибших бойцах при взятии Северска
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 19.12.2025 (обновлено: 12:53 19.12.2025)
Командир штурмовиков рассказал о погибших бойцах при взятии Северска
Командир штурмовиков рассказал о погибших бойцах при взятии Северска
Командир штурмовиков рассказал о погибших бойцах при взятии Северска

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Потери при взятии Северска были минимальные: из штурмовой группы численностью 157 человек в штурме участвовали 84, из них погибли четверо, заявил командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, старший лейтенант министерства обороны Российской Федерации Наран Очир-Горяев.
"В штурмовой группе у меня 157 человек. И при взятии населённого пункта были задействованы, как я раньше говорил, 24 группы, общая численность 84 человека. Потери были минимальными, потому что мы шли малыми группами. И при взятии населенного пункта в районе 4 человека было - потери", - сказал Очир-Горяев в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
Военнослужащие ВС России на одной из улиц в освобожденном Северске - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Битва за Донбасс на финальном этапе. Что значит освобождение Северска
11 декабря, 18:40
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
