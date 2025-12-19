Командир штурмовой группы рассказал о сложностях при взятии Северска

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Командир штурмовой роты 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа старший лейтенант Наран Очир-Горяев перечислил сложности операции в Северске в Донбассе и рассказал о страхе мирных жителей перед ВСУ.
"Самым сложным было дойти до Северска незаметно, потому что местность открытая. Было минимальное отсутствие естественных укрытий, поэтому было принято решение двигаться малыми группами незаметно. Задача это была выполнена - накопились под носом противника скрытно и ждали приказа наступления", - рассказал Очир-Горяев в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина, совмещенной с пресс-конференцией.
Военный также рассказал о страхе мирных жителей перед боевиками ВСУ. На прямой линии его спросили о состоянии мирных жителей.
"Мирные жители долгое время находились под постоянным... в страхе жили, постоянно были под натиском противника. Когда мы освободили свою зону ответственности города Северска, начали общаться с мирными жителями - при отходе ВСУ подобно нацистам расстреливали мирных жителей, которые не хотели с ними вместе уходить", - подчеркнул командир.
Очир-Горяев ответил на уточняющие вопросы журналиста и добавил, что ВСУ при отходе убивали безоружных мирных жителей.
"Безоружных мирных жителей, потому что они там остаются", - сказал боец ВС РФ.
Он объяснил, что после захода ВС РФ в город мирные жители были очень подавлены и истощены, но были рады встретить российскую армию.
"Они даже втихую слушали радио России и ждали нашего прихода. Были очень рады", - подчеркнул военнослужащий ВС РФ.
По его словам, ВСУ расстреливали прежде всего молодых людей, которым было от 30 до 40 лет, убивали без суда и следствия всех подряд.
Старший лейтенант министерства обороны РФ Наран Очир-Горяев является командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
