Командир штурмовой группы рассказал о сложностях при взятии Северска

Военнослужащие ВС РФ на одной из улиц в освобожденном Северске

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Командир штурмовой роты 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа старший лейтенант Наран Очир-Горяев перечислил сложности операции в Северске в Донбассе и рассказал о страхе мирных жителей перед ВСУ.

« "Самым сложным было дойти до Северска незаметно, потому что местность открытая. Было минимальное отсутствие естественных укрытий, поэтому было принято решение двигаться малыми группами незаметно. Задача это была выполнена - накопились под носом противника скрытно и ждали приказа наступления", - рассказал Очир-Горяев в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина, совмещенной с пресс-конференцией.

Военный также рассказал о страхе мирных жителей перед боевиками ВСУ. На прямой линии его спросили о состоянии мирных жителей.

"Мирные жители долгое время находились под постоянным... в страхе жили, постоянно были под натиском противника. Когда мы освободили свою зону ответственности города Северска , начали общаться с мирными жителями - при отходе ВСУ подобно нацистам расстреливали мирных жителей, которые не хотели с ними вместе уходить", - подчеркнул командир.

Очир-Горяев ответил на уточняющие вопросы журналиста и добавил, что ВСУ при отходе убивали безоружных мирных жителей.

"Безоружных мирных жителей, потому что они там остаются", - сказал боец ВС РФ.

Он объяснил, что после захода ВС РФ в город мирные жители были очень подавлены и истощены, но были рады встретить российскую армию.

"Они даже втихую слушали радио России и ждали нашего прихода. Были очень рады", - подчеркнул военнослужащий ВС РФ.

По его словам, ВСУ расстреливали прежде всего молодых людей, которым было от 30 до 40 лет, убивали без суда и следствия всех подряд.

Старший лейтенант министерства обороны РФ Наран Очир-Горяев является командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.