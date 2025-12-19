Рейтинг@Mail.ru
Обстановка в Северске стабильная, рассказал командир штурмовой группы
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 19.12.2025 (обновлено: 12:34 19.12.2025)
Обстановка в Северске стабильная, рассказал командир штурмовой группы
Обстановка в Северске стабильная, рассказал командир штурмовой группы
Обстановка в Северске стабильная, рассказал командир штурмовой группы

Прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Обстановка в Северске стабильная, рассказал на прямой линии командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, старший лейтенант Минобороны РФ Наран Очир-Горяев.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
"Обстановка стабильная, мы уже продвинулись дальше Северска", - сказал Очир-Горяев в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина, совмещенной с пресс-конференцией.
