Люди в Северске находились в тяжелом состоянии, рассказал военный
Люди в Северске находились в тяжелом состоянии, рассказал военный - РИА Новости, 19.12.2025
Люди в Северске находились в тяжелом состоянии, рассказал военный
Люди в Северске находились в тяжелом подавленном состоянии, были очень рады приходу российских военных, рассказал командир штурмовой группы
2025-12-19T12:29:00+03:00
2025-12-19T12:29:00+03:00
2025-12-19T12:46:00+03:00
северск
2025
Люди в Северске находились в тяжелом состоянии, рассказал военный
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Люди в Северске находились в тяжелом подавленном состоянии, были очень рады приходу российских военных, рассказал командир штурмовой группы, сообщил командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6 отдельной мотострелковой бригады 3 общевойсковой армии Южного военного округа, старший лейтенант Наран Очир-Горяев.
Он принял участие в прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Когда мы зашли (в Северск - ред.), люди находились в тяжелом состоянии физически и морально, подавлены. Когда мы зашли, они были очень рады, они даже по-тихоньку слушали "Радио России" и ждали нашего прихода. Были очень рады", - сказал Очир-Горяев.